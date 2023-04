Hamilton via da Mercedes? Wolff ammette: “Non abbiamo un Piano B”

ROMA - Per la seconda stagione consecutiva in F1, la Mercedes appare assolutamente non competitiva per il titolo: la Red Bull è ancora lontanissima, e ora anche Aston Martin appare un passo avanti. Una situazione che ha provocato i mugugni di Lewis Hamilton, e le voci di un suo possibile addio a fine stagione, quando scadrà il suo contratto con le Frecce d'Argento. Sul tema, interpellato da Autosport, il team principal Toto Wolff ha dichiarato: "Forse posso sembrare ingenuo, ma faccio fatica a pensare a un Piano B, se il Piano A è ancora il mio preferito. Non voglio intavolare discorsi con altri piloti, perché sono contento con quelli che abbiamo. Al momento, non c’è nessun Piano B. C’è solo Lewis".