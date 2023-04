F1, retroscena Steiner su Mick Schumacher: “Semplicemente ridicolo”

ROMA - Il rapporto tra Gunther Steiner e Mick Schumacher non è mai stato dei migliori, con il team principal della Haas che in più situazioni si è lamentato degli errori e degli incidenti del pilota tedesco. Emergono ora nuovi dettagli su quanto accadeva lo scorso anno nel box della scuderia americana, grazie al libro Surviving to Drive, scritto proprio da Steiner, i cui frammenti sono stati anticipati dal The Times. In particolare, riferito a un episodio in Giappone, in cui Mick Schumacher è andato a sbattere nel corso di un giro lento di rientro, Steiner è sbottato: "È successo nel fo****o giro di rientro! Certo, la pista era molto bagnata, ma nessun altro è riuscito a distruggere la propria macchina mentre stava rientrando ai box. Quante persone possiamo assumere con 700.000 dollari? E ora devo trovare quei soldi".