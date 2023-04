Cambio pneumatici, dal 15 aprile si passa agli estivi

Nel caso però la propria vettura abbia gomme invernali con codice di velocità inferiore rispetto a quanto riportato sulla carta di circolazione, le gomme potranno essere cambiate entro un mese. Al contrario, chi ha pneumatici invernali con codice di velocità uguale o superiore rispetto alla versione estiva estivo potrà cambiarle anche successivamente.

Ecco cosa sapere

Le Associazioni dei costruttori e dei rivenditori specialisti di pneumatici consigliano la prenotazione telefonica per il cambio gomme. Fabio Bertolotti, direttore di Assomma, dice: "Il cambio gomme è particolarmente importante anche perché è l'occasione per controllare l'usura del battistrada, la presenza di tagli e danneggiamenti, nonché ripristinare l'idonea pressione di gonfiaggio unitamente all'equilibratura e convergenza".

"Come in inverno l'equipaggiamento invernale offre la migliore sicurezza e comfort di guida così in estate utilizzare un treno di gomme estive consente una riduzione degli spazi di frenata ed una ottimizzazione dei consumi. Infatti viaggiare con pneumatici sgonfi, oltre a dare luogo a problemi di insicurezza di guida, produce un maggior consumo di carburante con conseguente inutile e proporzionale aumento di emissioni dannose e co2".

