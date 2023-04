Sogno F1 a Sepang, ma c’è un ostacolo: “Fosse per noi…”

ROMA - Il Gran Premio della Malesia rappresenta un'istituzione per il motorsport, con il circuito di Sepang che costituisce ancora oggi una tappa fissa della MotoGP, mentre non ospita la F1 da ormai sei anni. Per quanto riguarda il mondiale a due ruote, il round malese è presente nel calendario da oltre 30: dal 1991, infatti, la MotoGP non ha corso a Sepang solo nel 2020 e nel 2021, a causa del calendario rivoluzionato dal Covid. Le monoposto di F1, invece, non sfrecciano sul tracciato dal 2017, dopo essere entrato in calendario ufficialmente nel 1999. In 19 edizioni, tra l'altro, la Ferrari si è imposta come scuderia più vincente in Malesia, con sette affermazioni. Poi, lo stop a causa delle difficoltà finanziarie a cui devono far fronte gli organizzatori, e da allora Sepang non è più tornata in calendario.