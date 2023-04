Ferrari, Verstappen e le parole shock: "Così fanno cazz... più facilmente"

ROMA - Il campionato 2022 di F1 ha visto Max Verstappen lottare per la vittoria contro la Ferrari e soprattutto contro Charles Leclerc. Ma il monegasco, suo malgrado, in più di un'occasione è stato limitato dalle scelte a dir poco discutibili prese dal suo muretto in termini di strategia. Celebre, in tal senso, l'episodio di Silverstone, dove Leclerc, sotto regime di safety car, non è stato richiamato ai box, finendo addirittura giù dal podio alla ripartenza; oppure il Gran Premio di Montecarlo, quando un altro gravissimo errore ha privato il numero 16 di una vittoria davanti al proprio pubblico. Episodi che avevano suscitato incredulità anche nei rivali di Leclerc, il quale venne avvicinato da un perplesso Verstappen proprio a Silverstone. L'olandese fu poi protagonista all'Hungaroring di un siparietto con i due piloti Mercedes, Russell ed Hamilton, prima della cerimonia del podio, pizzicati a ridere, ancora una volta, della strategia scelta da Ferrari. Infatti, nonostante di facciata i piloti tendano a controllare il più possibile le proprie reazioni, a volte capita che queste emergano: ed è quanto è successo allo stesso Verstappen, in un video risalente alla vigilia della gara del weekend del Belgio.