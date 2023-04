Si apre il portellone del Range Rover: che danni all'autolavaggio!

E se all'improvviso, all'autolavaggio, la vostra macchina si apre, e acqua e sapone inondano gli interni, o peggio, causano dei danni? È sicuramente un incubo per tutti i motorizzati del mondo. Ma è anche quello che è successo al proprietario di una Range Rover nera, protagonista di un video diventato virale sui social.

Range Rover, l'autolavaggio è un incubo: il video

Come si nota dal video, i rulli dell'autolavaggio si avvicinano al Suv, ma il portellone posteriore si apre all'improvviso. I rulli, a quel punto, la schiacciano verso l'alto, causando ovviamente parecchi danni alla vettura. Il filmato si interrompe proprio nel momento in cui la Range Rover si "apre". Non sono chiari i motivi dell'apertura del portellone, né se successivamente siano avvenuti altri danni.

