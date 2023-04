Ferrari, presa in giro del ds Roma Tiago Pinto parlando di Aouar

Tiago Pinto e la battuta sulla Ferrari

Poi, il general manager dei giallorossi ha parlato anche di calciomercato, soffermandosi in particolare su Aouar e facendo una battuta sulla Ferrari: “Aouar? Non siamo in pole position, spero che non siamo come la Ferrari che fa la pole position e poi non arriva alla fine. Viene sempre associato alla Roma, per ora non è il momento di parlarne. Per Smalling non è finita ma speriamo di avere delle belle novità la prossima settimana”.