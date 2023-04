In vendita la supercar di John Cena: proviene... dal 3000!

Si chiama InCENArator e, a dispetto del look, nasce come Chevrolet Corvette C7 R . Il veicolo è stato costruito dalla Parker Brothers Concepts, officina della Florida, la stessa che ha realizzato il celebre Tumbler di Batman. Vi dice niente il nome? È l' auto appartenuta a John Cena , noto wrestler professionista e anche star di Hollywood. È in vendita presso il portale James Edition a un prezzo elevatissimo: 390.000 euro .

La vettura, come accennato, è una Chevrolet Corvette C7 R da corsa ma, a parte il suo V8, ora non ha quasi nulla in comune con il modello originale. Pare che Cena abbia chiesto a Parker Brothers Concepts di realizzare un veicolo che sembrasse provenire dall'anno 3000. Dal punto di vista del design, a catturare l'attenzione sono i fari a LED e le luci di marcia diurna, i cerchi cromati, la verniciatura argento e nera e il bizzarro abitacolo in vetro.

Super potenza da 493 cv

L'auto continua a essere alimentata dall'originale V8 aspirato da 5,5 litri in grado di erogare 493 cv a 6.900 giri/min e 649 Nm di coppia a 4.800 giri/min. Questo motore è stato spostato dietro l'abitacolo e può "sfogare" tutta la sua potenza e il suo sound attraverso gli otto scarichi che spuntano dal vano motore. Il prezzo, come accennato, è decisamente elevato.

