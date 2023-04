Ferrari, novità sulla penalità a Sainz: l'annuncio della FIA

ROMA - La Ferrari ha esercitato il proprio diritto di revisione in merito alla penalità inflitta a Carlos Sainz nel Gran Premio d'Australia. Ad annunciarlo è la FIA, spiegando che ora il team di Maranello verrà ascoltato in relazione ai cinque secondi con cui è stato sanzionato il pilota spagnolo nel finale della gara di Melbourne: Sainz, infatti, era stato protagonista di un contatto con Fernando Alonso dopo la seconda bandiera rossa. Un giro "fantasma", dato che di fatto non è stato contato per la classifica, ma per il quale il ferrarista era stato comunque penalizzato, passando dal quarto al dodicesimo posto all'arrivo.