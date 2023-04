Torino, notte di criminalità: auto danneggiate, si cerca il responsabile

Le auto continuano a essere al centro di numerosi atti vandalici, e oramai questa criminalità – diventata quasi un hobby per i delinquenti – non sembra fermarsi. Uno degli ultimi episodi che ha catturato l'attenzione dei giornali ha come protagoniste una serie di vetture, ritrovate danneggiate ieri, giovedì 13 aprile, in lungoDora Savona a Torino. La Polizia è intervenuta sul posto lasciando ai proprietari dei veicoli dei biglietti con elencate le istruzioni da seguire per poter sporgere denuncia. Nel frattempo sono iniziate le indagini per capire chi sia stato il responsabile e se ce ne sia più di uno.