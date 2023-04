Ferrari, Crashgate e il mondiale rubato a Massa: la nuova verità di Piquet

ROMA - Il cosiddetto Crashgate del 2008 è una ferita profonda della storia della F1, riaperta di recente dalle parole di Bernie Ecclestone, che ha rivelato di esserne stato a conoscenza, insabbiando tutto per non far esplodere lo scandalo e non rovinare l'immagine del Circus. Uno scandalo che era comunque venuto a galla anni dopo per le ammissioni di Nelson Piquet Jr., il quale, scaricato da Renault, decise di liberarsi di tale macigno. Il pilota brasiliano, allora 23enne, è tornato a parlare di quel Gran Premio a Singapore nel podcast Pelas Pistas, puntando il dito su Flavio Briatore: "Mi hanno messo moltissima pressione addosso, non avevo via d'uscita. Molte persone mi chiedono se lo rifarei, e ovviamente la risposta è no, ma a quell'età, con tutta la pressione e il bullismo a cui sono stato sottoposto, con tutti mi dicevano che era la mia ultima chance, e senza nessuno al mio fianco... è stata dura. Sono rimasto nel 2009, ma dopo hanno strappato il contratto chiamando Grosjean. Gli avevo detto che non potevano farlo, ma a loro non importava, mi hanno trattato come una cane. È a quel punto che ho deciso di svelare tutto, visto che mi trattavano come spazzatura".