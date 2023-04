Portimao, incidente e tragedia sfiorata: Porsche vola in tribuna!

Portimao, Portogallo , prima sessione di prove libere della Porsche Sprint Challenge Iberica , gara di supporto all’evento principale del weekend, la 6 Ore di Portiamo . La 911 GT3 Cup di Alexandre Areia è da poco in pista, poi il dramma. Alla staccata di curva 1 cedono improvvisamente i freni, la vettura schizza sulla via di fuga in asfalto e ghiaia, ma invece di arrestare la sua corsa senza controllo arriva sulle barriere e decolla, precipitando sugli spalti.

La dinamica e i precedenti storici

Una dinamica incredibilmente simile a storie tragiche che hanno colorato rosso sangue il motorsport, come Le Mans 1955, in cui morirono 84 persone e ne rimasero ferite 120. Oppure Monza 1961, in cui persero la vita 14 persone. Questa volta, a evitare il disastro, solo il caso perché di venerdì gli spalti erano vuoti. O meglio, quasi, vuoti come dimostra il video che pubblichiamo qui:

Pilota illeso, ma Portimao è sicura? L'indagine della FIA

I dispostivi di sicurezza passiva sulla 911 hanno funzionato, Alexandre Areia ne è uscito illeso, anche se il suo weekend è finito qui vista la vettura completamente distrutta. A finire sotto accusa, però, ora è il circuito di Portiamo, già finito nell’occhio del ciclone dai piloti di MotoGP che già nello scorso GP del Portogallo lamentavano problemi di sicurezza.

La FIA, per precauzione, ha chiuso quella tribuna al pubblico e ha avviato un indagine per chiarire l’accaduto come comunicato in una nota ufficiale: "La FIA sta esaminando l'incidente che si è verificato durante la prima sessione di prove della Porsche Sprint Series Iberica all’Autodromo Internazionale dell’Algarve e sta raccogliendo tutte le informazioni sul caso. Il caso verrà poi esaminato dalla Commissione Circuiti. La FIA sta lavorando con il personale del circuito e con gli organizzatori dell'evento. La tribuna rimarrà chiusa fino a nuovo avviso. Il miglioramento della sicurezza è un processo continuo, pertanto le conclusioni tratte da questo incidente e da altri avvenuti in tutto il mondo saranno integrate nello sviluppo continuo della sicurezza negli sport motoristici”.