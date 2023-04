La Ferrari e Hollywood: Brad Pitt, progetto Formula 1 con Hamilton!

ROMA - Formula 1 e il mondo del cinema sono due entità che negli ultimi anni interagiscono sempre di più, grazie all'azione di Liberty Media, che ha dato vita a Drive to Survive, prodotto capace di accrescere la popolarità del Circus. Ma l'azienda statunitense non ha intenzione di "accontentandosi" della serie prodotta con Netflix: infatti, nel 2023 cominceranno le riprese per un film di Hollywood con regista Jerry Bruckheimer e Brad Pitt nel cast, forti anche della presenza di Lewis Hamilton, da tempo con interessi cinematografici. Greg Maffei, CEO di Liberty Media, in un recente meeting a Las Vegas ha dichiarato: "I Simpsons proseguono da vent'anni, ma sono pochi gli show che durano così tanto. Per questo, non possiamo affidarci per sempre a Drive to Survive come unico mezzo di promozione: dobbiamo cambiare per mantenere un prodotto fresco. Useranno le tecnologie impiegate per Top Gun, il film sarà pazzesco".