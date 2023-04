F1, Hamilton e la promessa a Mercedes: “Fino a quando rimarrò”

ROMA - In casa Mercedes tiene banco il futuro di Lewis Hamilton, il cui contratto scade a fine stagione. Un rapporto lunghissimo, quello tra le Frecce d'Argento e il nativo di Stevenage, nato quando il britannico aveva 13 anni, e suggellato nel 2007, anno in cui il classe '85 ha iniziato la collaborazione con Mercedes, al tempo motorista della McLaren. Il rapporto tra le due parti ha avuto anche qualche frizione nei tempi recenti, dettati dalla scarsa competitività della monoposto, tanto da portare Toto Wolff a dirsi non stupito nel caso Hamilton decida di guardarsi attorno. Ma per il pilota britannico c'è un grande riferimento da seguire, quello di Sir Stirling Moss, vero e proprio simbolo della casa tedesca. "Mi vedo insieme a Mercedes fino alla fine dei miei giorni", ha detto Hamilton, nelle parole riportate da Motorsport.com.