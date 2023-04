F1 Ferrari, John Elkann annuncia una profonda rivoluzione a Maranello

ROMA - John Elkann prova a prendere in mano la situazione in casa Ferrari, soprattutto riferito al lato sportivo, dove il team non vive un bel momento in F1. A Maranello, infatti, la situazione è in evoluzione, a partire dall'arrivo di Frederic Vasseur che già sta intervenendo soprattutto sul lato strategia. Il numero uno del Cavallino Rampante, dopo aver parlato all'assemblea degli azionisti pochi giorni fa, ha scritto una lettera agli azionisti di Exor, annunciando novità importanti.