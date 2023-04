F1, aumenta la quota di iscrizione dei nuovi team: la mossa di Domenicali

ROMA - La F1 sta vivendo un momento di espansione notevole, in termine di popolarità e interesse. Un interesse che non riguarda solo il pubblico, con il raggiungimento di nuovi utenti soprattutto Oltreoceano, ma anche nuovi potenziali investitori, che potrebbero voler entrare nel Circus con una scuderia. Un tema, questo, molto discusso negli ultimi anni, che porta con sé una serie di implicazioni che necessitano, ovviamente, un'ampia e dettagliata discussione. Ad esempio, dal punto di vista dei team già esistenti, è importante definire una quota di ingresso per compensare l'ulteriore divisione degi introiti. Attualmente, la soglia è di 200 milioni di dollari, ma la cifra è destinata ad essere rivista.

Domenicali alza la quota: le sue parole

"Un paio di anni fa la cifra del patto 'anti-diluzione' è stata fissata a 200 milioni di dollari, perché al tempo nessuno si sarebbe aspettato che il valore del Circus sarebbe aumentato così tanto. Ma oggi la situazione è totalmente diversa, ed è nostro dovere assicurarci di proteggere il business nel miglior modo possibile e di avere un quadro più ampio", ha affermato Stefano Domenicali in una riunione con gli investitori. "Sono in tanti a voler entrare in F1, alcuni fanno più rumore di altri, ma l'interesse c'è", ha concluso. Una cifra, quindi, ancora non è stata stabilita, ma nell'ultimo periodo, tra le scuderie c'è chi ha proposto una quota addirittura triplicata, a 600 milioni di dollari.