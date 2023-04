Faenza, ubriaco al volante scavalca lo spartitraffico e urta l'utilitaria

La dinamica dell'incidente

Nel pomeriggio di lunedì 10 aprile, un 45enne al volante di un Suv proveniente via Giovanni Paolo II, percorrendo la rotatoria di via Granarolo, ha perso il controllo del mezzo e, dopo aver scavalcato la banchina spartitraffico, ha abbattuto la segnaletica finendo poi nella corsia opposta e urtando violentemente una malcapitata Volkswagen up! guidata da un 55enne. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito. In seguito all'intervento del Nucleo Infortunistica della Polizia locale dell'Unione della Romagna Faentina, il 45enne al volante del Suv ha fatto registrare un tasso alcolemico pari a tre volte il consentito.

La sanzione è pesantissima

Quest'ultimo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con ritiro immediato della patente e fermo amministrativo del mezzo. Ma non solo: dovrà infatti sostenere i costi per i danni prodotti alla segnaletica.

