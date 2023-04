Formula 1: febbre a 90...mila, Imola verso il tutto esaurito

TORINO - Febbre a 90…mila. Imola punta al tutto esaurito per il Gran Premio dell’Emilia Romagna e del Made in Italy che dal 19 al 21 maggio riporterà la Formula 1 sul circuito di Imola intitolato ad Enzo e Dino Ferrari . Nonostante i risultati non certo esaltanti della Ferrari in questo inizio di stagione la vendita dei biglietti sta andando a gonfie vele, tanto che sono stati già venduti l’80% dei tagliandi per il weekend intitolato Qatar Airways, con tutto esaurito per domenica, il giorno della gara, quando saranno attesi sulle tribune e sui prati del Santerno 90.000 spettatori, il massimo della capienza grazie alla realizzazione di sei nuove tribune alle curve Villeneuve, Tosa, Acque Minerali, Gresini e nella zona della partenza davanti ai box.

Restano ancora disponibili biglietti per venerdì 19 maggio, giornata dedicata alle prove libere, e per sabato 20, quando si disputeranno le qualifiche con il nuovo format sperimentale. In ogni sessione i piloti avranno a disposizione una sola mescola di gomme: dura per la Q1, media per la Q2 e morbida per la Q3. Soprattutto ancora acquistabile l’abbonamento per i tre giorni e a breve saranno messi in vendita anche i posti del prato Tosa.

I biglietti si possono acquistare sul sito ticketone.it e su www.autodromoimola.it con prezzi a partire da 50 euro per il venerdì, 60 per il sabato e 260 per la domenica. Tutto per vivere la passione della Formula 1 e non solo, visto che nel weekend di Imola andranno in pista anche Formula 2, Formula 3 e Porsche Supercup.