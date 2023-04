F1 Mercedes, Russell e lo scudo Hamilton: “Così hanno incolpato lui”

ROMA - George Russell è tra i prospetti migliori che offre il panorama della F1, e già nel suo primo anno in Mercedes ha messo in luce le proprie qualità, in un certo senso mettendo quasi in ombra Lewis Hamilton. Il 2022 è stato un anno molto complicato, per le Frecce d'Argento, che hanno pagato il progetto sbagliato della W13. L'aver avuto il sette volte campione del mondo è stata una manna dal cielo per il classe '98, che ha ammesso: "Essere il compagno di squadra di Hamilton è un’opportunità d’oro, soprattutto ora che la macchina non va come vorremmo. Averlo in squadra, infatti, in un certo senso mi ha salvato, perché se si fosse ritirato prima del mio arrivo, la gente avrebbe puntato il dito contro di me per i passi indietro che abbiamo fatto".