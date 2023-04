Ferrari commenta penalità Sainz: “Delusi, forniti elementi rilevanti”

ROMA - La Ferrari si è vista confermare la penalità a Carlos Sainz per l'incidente con Fernando Alonso nell'ultimo Gran Premio di Melbourne, con una tesi difensiva smontata punto per punto dalla FIA. Rimangono, quindi, i 5" di penalità al numero 55, che vogliono dire dodicesima posizione all'arrivo. "Siamo delusi e sentiamo di aver fornito sufficienti nuovi elementi significativi da far riesaminare alla FIA, specialmente in riferimento alle particolari condizioni e ai numerosi incidenti avvenuti nella ripartenza finale", si legge nel comunicato diffuso tramite i propri canali.