Multe di 30mila euro per le auto straniere: la nuova folle legge a Londra

Di cosa si tratta

La misura, proposta dal sindaco Sadiq Khan, prevede la registrazione dei veicoli stranieri su un sito web apposito, al fine di limitare l'inquinamento nella città. Nel caso in cui il conducente non registrasse il proprio mezzo, rischierebbe una multa fino a 30mila euro in un solo giorno. Un automobilista per esempio ha già accumulato multe per oltre 29mila euro in un giorno, mentre un francese ha dovuto sborsare quasi 13mila euro per lo stesso motivo.

La regola riguarda tutti gli automobilisti con veicoli non immatricolati in Gran Bretagna che circolano nelle zone a basse emissioni (Ulez) della città. Per accedere a queste zone è quindi necessario fare la registrazione presso l'ente Tfl (Transport for London)e chi non lo fa è soggetto al pagamento di una multa, anche se il proprio veicolo è in regola in termini di emissioni inquinanti.

