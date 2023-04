F1, Alonso si rivede in Verstappen: “I nostri punti in comune”

ROMA - Max Verstappen e Fernando Alonso sono tra i protagonisti dell'avvio della stagione di F1, che li ha visti sempre a podio nei primi tre appuntamenti stagionali, con lo spagnolo che si è visto confermare il terzo posto di Melbourne dopo che la FIA ha respinto il ricorso della Ferrari per la penalità a Sainz. Proprio il pilota dell'Aston Martin ha parlato ai microfoni de L'Équipe, spendendo parole d'affetto per il classe '97, dipinto con molti punti in comune con l'asturiano: "Potrebbe vincere cinque, sei o sette titoli. Max è molto bravo, ma ovviamente ha bisogno anche lui di una macchina competitiva. Entrambi veniamo da un Paese piccolo, con poca cultura di F1. Nella mia epoca, la Spagna diventò azzurra, e ora vediamo l’arancione dappertutto. E infine, non so perché, entrambi veniamo visti come piloti aggressivi, poco educati e non politicamente corretti".