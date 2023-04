Si salva e non cade nel burrone: carro funebre graziato... dal cadavere!

Il corpo salva il carro funebre: ecco perché

Lo scorso 29 gennaio, un autista della Hubbard & Sons stava trasportando un corpo per una donazione di organi, quando all'improvviso è stato costretto a cambiare corsia per evitare un automobilista in fase di sorpasso. Il conducente ha quindi perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro la barriera dell'Interstate 70 per poi fermarsi con le ruote anteriori che penzolavano da un burrone. E allora, perché non è finito giù per il baratro? Il motivo è clamoroso: la salma che stava trasportando, infatti, era abbastanza pesante da equilibrare il tutto, e ha impedito all'altro lato del carro funebre di finire lungo il dirupo.

