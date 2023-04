Tram bloccato dall'auto in doppia fila: la proprietaria faceva shopping!

Un'automobile parcheggiata in doppia fila che impedisce al mezzo di passare . Scene viste e riviste, nelle nostre città A Torino è successo lo scorso venerdì 14 aprile. Protagonista, il tram della linea 13 in via Cibrario , bloccato e impossibilitato a proseguire il servizio a causa di una vettura. La proprietaria infatti si era fermata per fare shopping .

Un'altro segno di inciviltà in via Cibrario

La notizia è venuta a galla grazie a una segnalazione a Torino Today. Una signora ha parcheggiato in doppia fila contromano per fare shopping in un negozio, una situazione che in quella zona è diventata purtroppo prassi, dato che le auto parcheggiate in doppia fila sono numerose. L'inconveniente è stato risolto in pochi minuti ma, come denuncia l'autore della segnalazione, la signora protagonista della vicenda è uscita dal negozio senza fare una piega, ha spostato l'auto, fatto passare il tram, l'ha riparcheggiata in altro un posto vietato ed è tornata a fare shopping.

