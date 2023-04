Formula 1: a Imola una Fanzone per vivere il dietro le quinte del GP

I tifosi, che potranno entrare nella Fanzone gratuitamente con il biglietto del GP, vivranno anche il brivido della galleria del vento, la chiave della progettazione e dello sviluppo di ogni monoposto. Grazie alla F1 Blast Lane il pubblico verrà investito dal flusso d’aria a cui vengono sottoposti i modellini. Il tutto con fotoricordo da ritirare all’uscita. Un’altra attrazione imperdibile della Fanzone Activation sarà la simulazione di un pit stop, con tanto di finale e premiazione dei vincitori. Chi vorrà potrà anche provare l’emozione di salire sul podio, indossando il cappellino Pirelli e sollevando le bottiglie di Ferrari Trento con tanto di inno. E si potrà alzare (ovviamente con foto) il trofeo che verrà consegnato al vincitore del titolo mondiale.

Non basta? A Imola si vivrà la Formula 1 in modi ancora più accattivanti ed entusiasmanti. Alcuni fortunati potranno provare il fascino della potenza di una Formula 1 attraverso esperienza in 4D con una shoccar immersa nel rombo dei motori e nel fruscio del vento. E chi vorrà immedesimarsi nei propri idoli ci sarà Driver Delta, un tunnel con i momenti chiave delle carriere dei 20 piloti in gara. Ovviamente non poteva mancare il mondo virtuale per eccellenza: la F1 Esports per trasformarci in Verstappen o Leclerc al volante di monoposto digitali.