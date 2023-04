“Ferrari unica opzione per Hamilton”, il sogno dell’ex boss F1

ROMA - Il futuro di Lewis Hamilton è ancora tutto da decifrare: il contratto con la Mercedes, infatti, è in scadenza a fine stagione, e ancora non ci sono indicazioni univoche sul rinnovo. Per questo, le indiscrezioni sul conto del britannico si rincorrono: tra queste, c'è anche un'ipotesi che lo vede in Ferrari. Uno scenario che piace anche a Eddie Jordan, il quale, in un'intervista al Daily Express, ha dichiarato: "C’è solo un posto in cui può andare, secondo me, ed è la Ferrari. Penso che sia un’accoppiata da sogno, per un ragazzo del suo talento. Ferrari deve scuotersi, e anche Lewis deve farlo".