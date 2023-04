Rapina due negozi e scappa: ladro in fuga con l'auto aziendale per 300 euro!

A Follonica, comune maremmano in provincia di Grosseto, un ladro ha effettuato due colpi in due negozi diversi per poi darsi alla fuga al volante di un'auto. Nulla che non si sia già sentito prima: ma il fattore clamoroso, e per certi versi grottesco, della vicenda è che la vettura su cui il ladro si è dato alla fuga era l'auto aziendale della ditta per cui lavorava.