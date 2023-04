Ferrari, addio di Sainz nel 2026 per Audi? La risposta dello spagnolo

ROMA - Il futuro di Carlos Sainz negli ultimi tempi è stato al centro di diverse voci e indiscrezioni, che vorrebbero il pilota della Ferrari già certo di un passaggio alla Audi nel 2026 , anno in cui il marchio dei quattro anelli farà il suo ingresso in F1 . Un scenario reso più forte dal fatto che il costruttore tedesco ha già sotto contratto il padre nella sua squadra di rally, facendo sottintendere un qualche tipo di "vincolo". A rispondere su queste ipotesi è stato lo stesso ferrarista, che ha negato categoricamente: "La mia intenzione è rimanere in Ferrari per molti anni. Non capisco perché si parli del 2026, quando attualmente non ho nemmeno un contratto per il 2025. Mi infastidisce che escano queste voci totalmente inventate ".

Sainz e l'avvio di stagione della Ferrari

Sainz, presente a un evento con lo sponsor Estrella Galica 0,0, ha poi commentato l'avvio di stagione della Ferrari: "Non è stato un inizio facile, tutti in Ferrari ci aspettavamo in qualcosa di più, dopo aver lottato per le pole e per le vittorie lo scorso anno. Ci ha sorpreso quanto sia veloce la Red Bull, e il miglioramento di altre squadre, come l'Aston Martin. Serve lavorare molto in fabbrica a Maranello per tornare a lottare per il podio e la vittoria, questo è l'obiettivo. Vivo ogni gara con l'intenzione di vincere, di massimizzare i punti e migliorare; e senza la sanzione in Australia, avremmo dodici punti in più".