"Ferrari, così rivoluzione impossibile". Vasseur, rabbia per il budget cap

ROMA - La Ferrari non è certo partita con il piede giusto nella stagione 2023 di F1: la SF-23, infatti, non sembra affatto brillante come era stato "promesso" nelle dichiarazioni che hanno preceduto l'inizio del campionato, e in più ci si è messo qualche problema di affidabilità che ha condizionato soprattutto i primi due Gran Premi. E in tutto ciò, da un'intervista apparsa sul sito ufficiale della F1 emerge tutta la rabbia di Frederic Vasseur per un budget cap che limita i margini di manovra per il Cavallino: "Bisogna considerare tutti gli aspetti, quando si parla di evoluzione di un progetto. Farne una nuovo, da capo, e quindi costruire completamente una nuova macchina, con il tetto ai costi e con le limitazioni del tempo in galleria, diventa molto difficile, se non impossibile".