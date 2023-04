Mercedes, nuova rivoluzione: un ex Ferrari torna direttore tecnico

ROMA - Mercedes cambia di nuovo tutto, per provare a risollevare la situazione dopo l'avvio negativo di campionato. Tutto ruota attorno alla figura di James Allison, che torna a rivestire i panni di direttore tecnico delle Frecce d'Argento, un ruolo rivestito tra il 2017 e il 2021, quando lasciò lo stesso ruolo in Ferrari per fare posto a Mattia Binotto. Negli ultimi due anni, l'ingegnere britannico aveva assunto il ruolo di Chief Technical Officer, lasciando il posto da direttore tecnico a Mike Elliott. Ma con il progetto che fa acqua da tutte le parti, portando anche a qualche tensione con Toto Wolff, Elliott, come riporta racingnews365, ha riconosciuto di non possedere le capacità tali da ricoprire questo ruolo, portando al nuovo scambio di compiti.