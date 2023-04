Esplode il razzo di Elon Musk: i detriti cadono su un'auto parcheggiata

Elon Musk , imprenditore famoso per essere il proprietario di Tesla e per essere il CEO di Twitter, nel lontano 1999 ha fondato anche SpaceX , un'azienda che mira a sviluppare tecnologie per ridurre i costi di accesso allo spazio e facilitare la colonizzazione di Marte. Oggi, il 21 aprile, il razzo Starship ha svolto un tentativo di lancio che si è rivelato un vero flop: è esploso solo 4 minuti dopo la partenza, perdendo anche alcuni pezzi che sono finiti su una macchina parcheggiata.

Attenzione alla testa!

Il lancio è stato ripreso da tantissime emittenti e seguito da milioni di spettatori in tutto il mondo, ma le immagini riprese dalle telecamere perimetrali attive intorno alla base di Space X, in Texas, hanno rivelato cosa accadeva sulla terra sottostante al razzo nel momento in cui è esploso per motivi di sicurezza, a causa della mancata separazione dal primo stadio del lanciatore che la rendeva altamente instabile.

Diversi frammenti sono così caduti su una vettura, un cosiddetto veicolo scientifico che si trovava nei paraggi della zona di lancio. La deflagrazione ha generato un'enorme tempesta di terra e detriti, alcuni dei quali, come è possibile vedere dalle riprese, sono andati a sbattere sull'auto parcheggiata, distruggendo i vetri e altre parti della carrozzeria prima di inghiottirla completamente.

