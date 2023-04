F4 Imola, spaventoso incidente: Frassineti tampona Ugochukwu e si ribalta

ROMA - Bruttissimo incidente all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, dov'è in corso la tappa dell'Italian F4 Championship. Durante la partenza della terza gara di questo weekend, Ugo Ugochukwu è rimasto fermo in griglia, tutti i piloti sono riusciti a evitare il collega, eccetto Andrea Frassineti: il pilota italiano ha centrato in pieno l'auto ferma dello statunitense. La sua monoposto ha così preso il volo, andando a schiantarsi più avanti in pista dopo essersi ribaltata.