Ferrari, Lapo Elkann e l'annuncio: "Pronto per cose incredibili insieme"

ROMA - " Non vedo l’ora di fare cose incredibili insieme per la Nostra Amata Ferrari ". Un messaggio positivo, lanciato da una persona vicina più che mai alla Ferrari . Lapo Elkann , sempre molto attivo sui social, ha pubblicato una foto che lo ritrae assieme all'architetto Flavio Manzoni , il quale dal 2010 ricopre la carica di Chief Design Officier della casa di Maranello.

La Ferrari in F1

La Ferrari in Formula 1 non vive un momento molto facile, dopo una partenza complicata. In particolare spiccano i due ritiri di Charles Leclerc, mentre anche per Carlos Sainz i risultati tardano ad arrivare, e le critiche verso la SF 23 non mancano.