F1 Red Bull, Ricciardo detta le condizioni per tornare in griglia

ROMA - Dopo dodici stagioni da pilota titolare in F1, Daniel Ricciardo sta vivendo un 2023 "dietro le quinte", nella veste di terzo pilota della Red Bull, dietro a Max Verstappen e Sergio Perez. Un ruolo che lo ha un po' fatto uscire dai riflettori del Circus, sotto i quali spera di tornare a breve, come ha spiegato ai microfoni di Top Gear; ma senza fretta: “Non mi spaventerebbe tornare in prima linea, ma di certo non sarebbe per la prima offerta che arriverebbe. L’unica cosa che non vorrei sarebbe ripartire da zero, ho un bagaglio alle spalle e voglio continuare a far progredire la mia carriera passo dopo passo. E non lo dico con arroganza”.