Marko spaventa Ferrari: “Leclerc via con una clausola, come Vettel”

ROMA - L'inizio di stagione di F1 è stato un vero incubo per la Ferrari, e nello specifico per Charles Leclerc. La SF-23 si è rivelata decisamente al di sotto delle aspettative, non solo in termini di performance ma anche di affidabilità, lasciando a piedi il monegasco già nel GP inaugurale; a ciò si aggiungono gli zero punti in Australia per un errore dello stesso Leclerc, per un totale di soli 6 punti raccolti in tre gare. Un bottino a dir poco negativo, per chi, lo scorso anno, dopo tre gare aveva ben 71 punti. Situazioni che alimentano, anche, voci di mercato, e c'è chi non ha problemi a "girare il dito nella piaga"; come Helmut Marko, che in un'intervista a Sport Bild ha spaventato tutto il mondo Ferrari, a pochi giorno dal ritorno dell'azione con il GP di Azerbaijan.