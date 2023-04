Clamoroso in California: un Suv si schianta sul tetto di una casa!

Il Suv finisce sulla tettoia

Non è chiaro come il veicolo sia arrivato così in alto, ma le foto divulgate sul web lo immortalano in cima a una tettoia, con il frontale rivolto verso una finestra. Sembrano esserci danni alla suddetta finestra e al tetto circostante, con anche alcuni detriti all'interno dell'abitazione.

Conducente salvo, via alle indagini

I vigili del fuoco, le squadre di soccorso e i membri della California Highway Patrol hanno salvato l'unico occupante del veicolo. Utilizzando un sistema di corde, il conducente è stato recuperato e trasferito ai primi soccorritori all'interno dell'abitazione. È stato poi trasportato in ospedale, e non si hanno ancora notizie sulle sue condizioni. Non risultano feriti tra i residenti della casa. La testata CBS News Sacramento ha riferito che le autorità stanno indagando su come l'auto sia finita al secondo piano della casa in maniera così rocambolesca.

