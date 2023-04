Prezzi benzina e Diesel in diminuzione: gli aggiornamenti su self e servito

Buone notizie per gli automobilisti italiani. In genere, alla vigilia di una festività come il 25 aprile, aumentano i costi dei rifornimenti di carburante, sfruttando l'ondata di persone che salgono in macchina per godersi le vacanze. Ma nelle ultime ore, il trend si è invertito, con il prezzo di benzina e Diesel che è sceso, con la media nazionale della benzina al fai da te sotto i 1,88 euro al litro e il gasolio sotto 1,75.