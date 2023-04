F1, ufficiale rivoluzione Sprint: nuovo format e regolamento, cosa cambia

ROMA - Il Gran Premio di Azerbaijan , quarto appuntamento del mondiale di F1 , sarà teatro della prima Sprint della stagione. Il format, che è stato introdotto nel 2021, è stato discusso quest'oggi, martedì 25 aprile, dalla Commissione del Circus, presieduta da Stefano Domenicali e Nikolas Tombazis, e a cui hanno partecipato i rappresentanti di tutti i team, per votare su un'ulteriore modifica. La nuova modalità vede confermata la sessione di prove libere del venerdì, con la qualifica che ora vale per la gara ; per quanto riguarda il sabato, è stata eliminata la seconda sessione di prove libere, sostituita da un'ulteriore qualifica denominata Sprint Shootout, che vale solo per la Sprint .

Novità Sprint a Baku, come funzione lo Shootout

La Sprint Shootout, di fatto, funziona come le qualifiche normali, ovvero con tre sessioni al termine delle quali vengono eliminati i cinque piloti più lenti. Vengono però definite delle mescole da montare obbligatoriamente, ovvero le gomme medie per le prime due frazioni (sempre da 12 e 10 minuti ciascuna), e le gomme morbide per la terza (da 8 minuti). Si tratta della seconda modifica al sistema delle Sprint, nel 2023, dopo che è già stato raddoppiato il numero di weekend in cui questo format verrà proposto: dalle tre del 2021 e 2022, infatti, si passa ai sei weekend di quest'anno. Dopo Baku, le Sprint si terranno anche nel GP d'Austria, in Belgio, Qatar, Stati Uniti (nella tappa ad Austin) e Brasile.