Ferrari, Sainz e la vittoria in un GP: "Alonso ora è più avanti"

ROMA - In Spagna, l'interesse per la Formula 1 quest'anno è tornato ad aumentare come non si vedeva da tempo: la seconda giovinezza di Fernando Alonso, infatti, si unisce alla presenza di Carlos Sainz, più in difficoltà con la Ferrari. Un derby tutto spagnolo, su cui il numero 55 è stato stuzzicato anche da Antena 3. Entrambi, infatti, cercano vittorie importanti e simboliche: Sainz insegue il secondo successo in F1, mentre Alonso il 33°, con tanto di slogan "Mission 33", a sottolineare quanto sia atteso, dopo dieci anni di digiuno. Interpellato sull'argomento, Sainz ha dichiarato: "Lui è più vicino alla vittoria rispetto a me. Aston Martin è un po' meglio di noi, ma non siamo troppo lontani. La vittoria può arrivare in qualsiasi momento; siamo un po' indietro, ma la situazione migliorerà. Di certo, non perdiamo la speranza: l'obiettivo della Ferrari è ancora quello di vincere".