Sfreccia con la Lamborghini in autostrada a 253 km/h: beccato e multato

L'autostrada A1 che collega Torino con Brescia è stata protagonista di un episodio alquanto pericoloso. Capita, per fortuna non sempre, che proprietari di supercar si dilettino a sfrecciare sulle strade a velocità alta superando di gran lunga il limite consentito. Un'imprudenza, che a quanto pare a questi "piloti" non importa se si commette. In questo caso, ad essere al centro della storia è un uomo con la Lamborghini che percorreva l'autostrada sopracitata a 253 km/h.