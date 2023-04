F1, Fittipaldi: “Caos 2008? Tipico di Ecclestone. E sul ricorso di Massa…”

ROMA - Negli ultimi mesi, in F1 è tornato di moda parlare del Crashgate, il clamoroso scandalo architettato da Renault nel 2008, e venuto alla luce l'anno successivo grazie alle confessioni di Nelson Piquet Jr. Di recente, infatti, Bernie Ecclestone ha aggiunto il proprio personale carico da 90, spiegando che era a conoscenza di tutto. Parole che hanno scatenato la voglia di rivalsa in Felipe Massa, il quale ha annunciato di aver composto una squadra di legali per tentare il ricorso e vedersi assegnato un titolo, di fatto, rubato. A parlare della faccenda è stato anche Emerson Fittipaldi, che in un'intervista a Mirror Sport ha dichiarato: "Credo che sia stato Ecclestone a iniziare tutto questo. Tipico di Bernie! Ha voluto creare una polemica, e lo ha fatto per generare clamore mediatico".