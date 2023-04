Leclerc spaventa la Ferrari: "Mercedes? Nessun contatto, per ora"

ROMA - Charles Leclerc , direttamente da Baku , dove è pronta a ricominciare la F1 con il GP di Azerbaijan , ha commentato il proprio futuro, spaventando i tifosi della Ferrari ; a precisa domanda su un possibile contatto con Mercedes per parlare di un futuro nelle Frecce d'Argento, il monegasco ha risposto: "Non c'è ancora stato un colloquio con Mercedes, almeno non per il momento" . Parole che gelano i supporter della Rossa, in un periodo in cui sono in molti a lasciare Maranello . Un'indecisione che viene riproposta anche quando è tempo di parlare di Ferrari: " Per ora, sono completamente concentrato sul progetto che sto portando avanti adesso , ovvero quello della Rossa. Sono molto fiducioso per il futuro".

Ferrari, Leclerc fissa l'obiettivo

Tornando alla pista, Leclerc parla della situazione della Ferrari, che si è visto superare anche da Aston Martin: "Stiamo valutando il percorso da intraprendere, finora la macchina non ha funzionato come volevamo. Ma questo non vuol dire che dobbiamo cambiare completamente già da ora. Siamo consapevoli che il passo in avanti da fare sia molto importante, ma so anche cosa sta succedendo in Ferrari e il percorso che vogliamo intraprendere: per questo, se c'è una squadra che può farcela, questa siamo noi". Infine, parole d'amore al team di Maranello: "È un sogno per me essere arrivato in Ferrari, la mia priorità è diventare campione del mondo con questi colori".