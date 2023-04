Ferrari, rabbia Vasseur: parole di fuoco su Mekies e sul rinnovo piloti

ROMA - La Ferrari è stata coinvolta nell'ennesimo stravolgimento dell'organigramma: ai numerosi addii degli ultimi mesi, nelle scorse ore si è aggiunto il comunicato di AlphaTauri , che ha annunciato Laurent Mekies come nuovo team principal. Una voce che già circolava nel paddock da tempo, ma che comunque, in casa Ferrari , è stata registrata con un certo fastidio, in relazione ai tempi entro i quali si è concretizzata; infatti, Frederic Vasseur ha dichiarato: "Alpha Tauri è stata aggressiva, ora dobbiamo sederci e valutare i modi per l'uscita di Laurent. È un normale momento di assestamento, anche noi ci stiamo muovendo massicciamente sul mercato". Un periodo di transizione che coinvolge anche i piloti: "Non è il momento ora per parlare dei loro rinnovi " , ha infatti aggiunto Vasseur.

Ferrari, Vasseur: "Non ho provato a bloccare Mekies"

L'uscita del direttore sportivo, quindi, non era prevista in tempi così rapidi, ma allo stesso tempo Vasseur non ha potuto fare nulla per bloccarla, visto l'importante ruolo che Mekies andrà a rivestire nella scuderia di Faenza: "Non è stata un sorpresa, ma vista la stima e quello che ha fatto per Ferrari non ho cercato di bloccarlo. Sono offerte pressoché impossibili da rifiutare".