Gli incendi delle e-car ora non sono più un problema: c'è l'antincendio Hiload

Hiload è il nuovo, innovativo, antincendio in grado di spegnere roghi che hanno coinvolte le auto elettriche. E' stato sviluppato da Prospeed Motorsport , azienda con sede a New York, che ha preso come base una Toyota Hilux già di per sé molto “robusta”. Il mezzo è equipaggiato con attrezzature antincendio, un terzo asse e una trazione 6x6. Scopriamo com'è fatta.

Abile negli spazi chiusi

Quando un veicolo elettrico prende fuoco è molto più complicato gestire l'incendio, rispetto ai veicoli benzina e Diesel, considerato che è alimentato da batterie agli ioni di litio. Ecco perché bisogna che il mezzo che se ne occupi, sia attrezzato appositamente, con tecnologie mirate al caso e procedure specifiche, che possono essere attuate solo con una vettura capace di potersi muovere in spazi stretti e chiusi, come i parcheggi multipiano o sotterranei dove le grandi autopompe non possono accedere o in aree remote e difficili come foreste e brughiere. Ed è su questo, principalmente, che ha lavorato Prospeed Motorsport.

Hiload 6x6 ha un telaio nuovo, più lungo, di 123 centimetri per adattarsi ai tre assi e alle due ruote aggiuntive. Con il telaio sostitutivo e un sistema di trasmissione 6x6, ha un peso di 5.600 kg e un carico utile di 3.000 kg. La sua altezza è di soli 1.850 mm, il che lo rende capace di poter accedere a molti parcheggi. Inoltre ha anche un baricentro molto basso, il che lo rende più stabile nelle manovre ad alta velocità.

Gestire meglio gli incendi

L'Hiload vanta poi il sistema Coldcut Cobra per lo spegnimento degli incendi delle batterie delle auto elettriche: il Cobra Ultra High Pressure Lance (UHPL) inietta acqua a 300 bar, ben più di 100 volte la pressione dell'aria in un tipico pneumatico per auto, raffreddando direttamente l'interno della batteria del veicolo, prevenendo o limitando la diffusione del fuoco.

L'Hiload è in grado di raggiungerli nel modo più veloce possibile, portando più equipaggio, acqua e attrezzature su terreni selvaggi. Una di queste vetture è, ad oggi, in sperimentazione in Repubblica Ceca, sviluppato proprio per spegnere incendi con delle elettriche. Un mezzo del genere è già parte di una flotta antincendio di un costruttore di auto elettriche.