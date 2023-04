Ferrari, pole Leclerc in Azerbaijan: battute le Red Bull

BAKU - Charles Leclerc conquista una straordinaria pole position, la prima stagione per la Ferrari, nel Gran Premio di Azerbaijan, quarto appuntamento del mondiale 2023 di F1. Il pilota monegasco ha fermato il cronometro in 1:40.203, con 188 millesimi di vantaggio su Max Verstappen; subito dietro, l'altro pilota della Red Bull, Sergio Perez, mentre Carlos Sainz completerà la seconda fila. La sessione è stata interrotta due volte nel Q1 per le bandiere rosse esposte a causa degli incidenti di Nyck De Vries, prima, e Pierre Gasly, poi. Da segnalare la sorprendente eliminazione di George Russell nel Q2: il britannico partirà 11°.