Ferrari, Leclerc stupito dalla pole position a Baku: “Che bella sorpresa”

BAKU - La stella di Charles Leclerc brilla tra le mura di Baku , sede del Gran Premio di Azerbaijan : il monegasco della Ferrari ha infatti disputato una splendida qualifica, centrando la prima pole position stagionale. Un risultato inaspettato, come dichiarato dallo stesso numero 16: "Sono sorpreso, sono arrivato al weekend pensando che sarebbe stato positivo riuscire a stare davanti ad Aston Martin e Mercedes, e invece sono in pole position, è davvero una sorpresa positiva . In gara, comunque, forse saremo ancora dietro alle Red Bull - sottolinea Leclerc -, sarà difficile mantenere la testa, ma l’obiettivo è quello. Sarà ancora un weekend impegnativo per i piloti, perché abbiamo avuto solo una sessione da provare".

Leclerc in vista della Sprint Shootout

Il sabato di Baku sarà anche la prima occasione di vedere in scena la Sprint Shootout, il nuovo format che non regala alcune momento di relax ai piloti: "La Sprint Shootout sarà impegnativa perché ancora non abbiamo provato le medie, lo faremo per la prima volta domani. Dobbiamo essere sul pezzo perché avremo un solo set da usare, quindi non avremo margine di errore. Il passo sembra forte, speriamo di poter imparare molto in Q1 e Q2, per poi spingere in Q3", ha concluso Leclerc.