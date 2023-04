Sprint, Leclerc a muro ma altra pole Ferrari sulle Red Bull!

BAKU - Charles Leclerc fa segnare la miglior prestazione nella Sprint Shootout del Gran Premio di Azerbaijan, quarto appuntamento del mondiale F1. Il pilota della Ferrari, con il tempo di 1:41.697, ha battuto di nuovo le Red Bull di Sergio Perez e Max Verstappen, anche se con il brivido: proprio nell'ultimo tentativo, infatti, il monegasco è andato a sbattere contro le barriere, fortunatamente senza danneggiare in modo grave la sua monoposto. Una bandiera gialla che, però, ha penalizzato involontariamente il compagno di squadra Carlos Sainz, che non è riuscito a migliorarsi chiudendo quinto, dietro anche a George Russell. Alle 15:30 il via alla Sprint, che, corsa sui 100 km, assegnerà meno punti rispetto alla gara: il vincitore se ne aggiudicherà 8, e poi a scalare fino all'ottavo, che ne prenderà 1.