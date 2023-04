Ferrari, Sprint e gomme: pretattica Leclerc, "consiglio" alla Red Bull

BAKU - Charles Leclerc , finora, è stato il vero mattatore del weekend di Baku , teatro del Gran Premio di Azerbaijan di F1 : il pilota della Ferrari , infatti, ha dimostrato ancora una volta il proprio feeling con il tracciato cittadino, prendendosi la pole sia nelle qualifiche "canoniche", sia nella Sprint Shootout , propedeutica, appunto, alla sola Sprint del sabato . Il monegasco ha ritrovato il sorriso, permettendosi anche un simpatico siparietto nei confronti dei rivali della Red Bull , ai quali ha rivolto un "consiglio" in vista della Sprint; interpellato da Sky Sport sulla gomma da scegliere, tra media e morbida, in vista della sessione, Leclerc ha risposto: "La g omma Hard, devono andare sulla Hard. Spero che Red Bull ci senta e vada sulla Hard" .

Ferrari in prima posizione, Leclerc protagonista

Come anticipato, Leclerc ha conquistato una doppia pole position, e scatterà dalla prima casella sia nella Sprint che nella gara della domenica. Un risultato che dà fiducia, soprattutto per la capacità di ripetersi dopo l'exploit del venerdì: "Non era facile, soprattutto dopo la SQ2, dove Verstappen ha fatto buon giro con le medie - sottolinea Leclerc -. In SQ3 sapevo che il giro buono era il primo, perché poi le gomme si surriscaldano, e sono riuscito a fare il giro come volevo. Forse ci mancava un po’ di scia, ma è stato abbastanza per la pole".