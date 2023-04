Russell-Verstappen shock, scontro in pista e faccia a faccia a Baku!

BAKU - Si scaldano gli animi nella Sprint di Baku, con Max Verstappen e George Russell che si beccano sia in pista che dopo la sessione. Il diverbio è nato fin dalla prima curva, con l'ottima partenza del pilota della Mercedes, che arriva ad insidiare anche la Red Bull del campione del mondo in carica. Il britannico, infatti, ha affiancato in due occasioni il l'olandese, quasi costringendolo contro le barriere: Verstappen, tenace, è riuscito a tenere la posizione, ma accusando comunque danno non indifferenti alla sua monoposto, rimediando addirittura uno squarcio notevole sulla pancia sinistra.