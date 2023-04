Ferrari, Leclerc e il team radio che ha allarmato i tifosi: la spiegazione

Leclerc non soddisfatto dopo la Sprint di Baku

Insomma, tutto è bene quel che finisce bene, anche se Leclerc non ha molto da sorridere; il secondo posto, infatti, porta ancora con sé qualche limite della Ferrari: "Nel finale ho avuto tanto degrado, ci rimane qualcosa su cui lavorare. Ho fatto di tutto per stare con Perez, ho spinto fino alla fine ma non ne avevo più. Abbiamo fatto uno step in avanti, ma ancora non è abbastanza. La Red Bull ha ancora un vantaggio in gara, ma non dobbiamo dimenticare quanto fossimo indietro sul passo due gare fa. Oggi non avevamo tanto margine - aggiunge Leclerc -. Domani farò lo stesso, proverò a fare meno errori possibili massimizzando tutto; poi vediamo: se arriva un primo posto, bene, se è un secondo o terzo, prendiamo il massimo dei punti disponibili".